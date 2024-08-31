В Чувашии в этом году начнут строительство трех мусоросортировочных комплексов

В Республике Чувашия планируется построить еще три мусоросортировочных комплекса. В Канашском округе строительство уже начато, в Батыревском и Моргаушском округах стартует в этом году. Об этом на «прямой линии» заявил Глава Чувашской Республики Олег Николаев, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Цель — завершить создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами в следующем году.

Олег Николаев также рассказал, что на мусоросортировочной станции в Новочебоксарске планируется поставить опытную установку для переработки «хвостов»: «Вместе с компанией „Сибур“ на площадке мусоросортировочной станции полигона твердых отходов в Новочебоксарске хотим установить при поддержке „Российского экологического оператора“ опытную установку, которая будет перерабатывать так называемые „хвосты“. Это то, что идет после сортировки и проведения всех операций на захоронение на полигоне, теперь будет идти на переработку».

Кроме того, в республике ведется работа по снижению выбросов в атмосферу, включая систему экомониторинга в рамках АПК «Безопасный город».

28 августа стало известно, что в Чувашии начнут строительство 11 новых объектов. Среди них школа в селе Чуварлеи и фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Михайловка и Синьялы.

Анар Зейналов