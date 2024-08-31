В Казани в ДТП со скорой погиб пациент, которого везли в больницу с инфарктом

В Казани скорая помощь столкнулась с «Ладой». В результате пациент, которого везли в больницу с инфарктом, погиб. Об этом сообщает пресс-служба Гоавтоинспекции РТ.

По предварительной информации, на пересечении улиц Восстания и Декабристов водитель машины скорой помощи, ехавший с включенными синими проблесковыми маячками и звуковым сигналом, не убедился в безопасности движения и проехал на красный свет, столкнувшись с автомобилем «Лада Гранта». Водитель «Лады» не уступил дорогу машине скорой помощи.

В машине медиков находился мужчина 1966 года рождения, которого везли в 7-ю городскую клиническую больницу с признаками инфаркта. После аварии врачи провели реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось, он умер.

Материалы дела были переданы сотрудниками Госавтоинспекции Управления МВД по Казани в ГСУ МВД по Республике Татарстан для принятия процессуального решения.

Анар Зейналов