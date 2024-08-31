В Марий Эл в ДТП с грузовиком пострадали 3 ребенка

В Марий Эл «Фольксваген Тигуан» вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель и пассажиры легкового автомобиля, включая 3 детей, пострадали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По предварительной информации, 31 августа на 86 километре дороги «Вятка» в Медведевском районе водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» врезался в стоящий впереди «Фольксваген Поло». Затем произошло столкновение автомобилей «Шкода Карок» и «Хэндай Солярис».

В результате удара «Фольксваген Тигуан» оказался на встречной полосе, где столкнулся с грузовиком. Водитель и пассажиры «Тигуана», в том числе 3 несовершеннолетних, были доставлены в больницу.

На месте ДТП организовано реверсивное движение. Прокуратура Медведевского расследует обстоятельства происшествия.

Анар Зейналов