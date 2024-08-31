В Татарстане поезд насмерть сбил женщину

В Татарстане поезд сбил женщину с ребенком в коляске, переходивших через железнодорожные пути. Женщина погибла, а ребенка госпитализировали. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительной информации, 30 августа примерно в 15:30 возле железнодорожной станции Сосновый Бор поезд наехал на женщину, которая переходила железнодорожные пути с ребенком 2023 года рождения в коляске.

Машинист поезда не смог избежать столкновения. В результате происшествия женщина погибла, а ребенка с различными травмами отправили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

Центральным МСУТ СК России начато расследование по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Анар Зейналов