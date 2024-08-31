Глава СК РФ заинтересовался ситуацией с отсутствием газа в жилом доме в Оренбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с ситуацией с отстутствием газа в жилом доме в Оренбурге. Доклад по этому вопросу в центральный аппарат представит руководитель СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеслав Зудерман. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный Комитет России Фото: Следственный Комитет России

Поводом для вмешательства в ситуацию главы СК РФ стала размещенная в сети информация. Автор публикации сообщил, что в многоквартирном доме 1964 года постройки на улице Туркестанской в Оренбурге больше трех месяцев нет газоснабжения из-за некорректной работы системы воздуховодов.

В связи с этим жители вынуждены греть воду на плите и терпеть неудобства. До настоящего времени управляющая компания не устранила нарушения и не решила вопрос с газоснабжением дома.

Георгий Портнов