В Татарстане введено 83% от запланированного объема жилья

В Татарстане к 31 августа построено 2,6 млн квадратных метров жилья, что составляет 83 % от плана. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина, в коммерческом строительстве сдано 40 % от запланированного объема (99 многоквартирных домов), а в социальной ипотеке годовой план выполнен на 73 % (построено 28 из 56 домов, которые должны были быть построены в этом году).

Также было построено 14 078 частных домов площадью 1,9 млн квадратных метров.

Анар Зейналов