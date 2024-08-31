На Красной Поляне летом на 15% вырос турпоток
На сочинском горном курорте Красная Поляна летом 2024 года на 15% вырос турпоток по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Курорт с июня по август посетили 830 тыс. гостей, сообщает пресс-служба Красной Поляны.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Около 380 тыс. туристов провели на курорте лишь один день. На несколько дней в горах Сочи остановились 450 тыс. человек. Глубина бронирования достигла двух-трех недель. Самый большой турпоток зафиксировали в июле и августе. В основном в горах отдыхали семьи с детьми, детский турпоток летом текущего года вырос на 13% по сравнению с летом 2023.
На курорте начали подготовку к предстоящему зимнему сезону. Уже стартовали продажи сезонных ски-пассов. Предложение действует до 30 сентября. Также открыто бронирование на зимний период.