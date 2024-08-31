На Красной Поляне летом на 15% вырос турпоток

На сочинском горном курорте Красная Поляна летом 2024 года на 15% вырос турпоток по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Курорт с июня по август посетили 830 тыс. гостей, сообщает пресс-служба Красной Поляны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Около 380 тыс. туристов провели на курорте лишь один день. На несколько дней в горах Сочи остановились 450 тыс. человек. Глубина бронирования достигла двух-трех недель. Самый большой турпоток зафиксировали в июле и августе. В основном в горах отдыхали семьи с детьми, детский турпоток летом текущего года вырос на 13% по сравнению с летом 2023.

На курорте начали подготовку к предстоящему зимнему сезону. Уже стартовали продажи сезонных ски-пассов. Предложение действует до 30 сентября. Также открыто бронирование на зимний период.

Вячеслав Рыжков