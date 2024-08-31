Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2 школах и на 1 улице Бавлов обновят дороги и тротуары за 22 млн рублей

В школах № 6, № 7 и на ул. Зиновьева города Бавлы, а также на ул. Школьная села Васькино-Туйрала Бавлинского района планируют обновить дороги и тротуары. Начальная сумма контракта составляет 22 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В школе № 6 асфальтируют проезд и потратят на это 5,4 млн руб. В школе № 7 обустроят автогородок, на это выделено 4,3 млн руб. На улице Зиновьева сделают тротуар для подъезда к пешеходному мосту, на это уйдет 2,3 млн руб.

В селе Васькино-Туйрала по улице Школьная отсыпят дорогу щебеночно-песчаной смесью, на это выделено 9,8 млн руб.

Источником финансирования выступает бюджет Бавлинского муниципального района Республики Татарстан.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...