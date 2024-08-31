В 2 школах и на 1 улице Бавлов обновят дороги и тротуары за 22 млн рублей

В школах № 6, № 7 и на ул. Зиновьева города Бавлы, а также на ул. Школьная села Васькино-Туйрала Бавлинского района планируют обновить дороги и тротуары. Начальная сумма контракта составляет 22 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В школе № 6 асфальтируют проезд и потратят на это 5,4 млн руб. В школе № 7 обустроят автогородок, на это выделено 4,3 млн руб. На улице Зиновьева сделают тротуар для подъезда к пешеходному мосту, на это уйдет 2,3 млн руб.

В селе Васькино-Туйрала по улице Школьная отсыпят дорогу щебеночно-песчаной смесью, на это выделено 9,8 млн руб.

Источником финансирования выступает бюджет Бавлинского муниципального района Республики Татарстан.

Анар Зейналов