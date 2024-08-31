В Татарстане за неделю подорожали масло, сметана, яйца и огурцы

В Татарстане за неделю подорожали некоторые продукты. Например, сметана стала дороже на 1% и теперь стоит 221,6 руб., сливочное масло подорожало на 1%, до 788,68 руб., куриные яйца стали дороже на 1% и стоят теперь 95,42 руб., а огурцы подорожали на 1%, до 96,92 руб. за килограмм. Это следует из оперативной информации, опубликованной Татарстанстатом.

В то же время свекла стала дешевле более чем на 7%, до 46,97 руб. за килограмм, а помидоры — более чем на 6%, до 134,69 руб.

Кроме того, цена на картофель упала до 47,92 руб. за килограмм (-5,2%), морковь — до 49,13 руб. за килограмм (-5,22%), репчатый лук — до 41,78 руб. (-1,72%). Также подешевели яблоки, бананы, пшеничная мука, черный байховый чай, сахар-песок, консервы для детского питания, сосиски, сардельки и куриное мясо.

Анар Зейналов