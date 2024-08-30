Должностное лицо в Сочи осудили после трудоустройства бывшего госслужащего

Прокуратура Хостинского района Сочи инициировала административное дело против должностного лица, нарушившего нормы антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего госслужащего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В результате проведенной проверки прокуратура Хостинского района выявила нарушение в сфере противодействия коррупции. Установлено, что одно из юридических лиц, действующих на территории района, заключило трудовой договор с работником, который ранее занимал должность в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю.

В ходе проверки удалось выяснить, что компания не уведомила прежнего работодателя о трудоустройстве данного сотрудника в установленный законом срок, что является нарушением Федерального закона «О противодействии коррупции».

Прокурор района возбудил дело в отношении ответственного лица предприятия по ст. 19.29 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывших госслужащих).

Суд признал должностное лицо виновным. Нарушителю назначили штраф в размере 20 тыс. руб.

Мария Удовик