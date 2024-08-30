На 500 тысяч рублей оштрафовали подрядчика за коррупцию в Сочи

В Сочи прокуратура инициировала административное дело, в результате которого юридическое лицо оштрафовали на 500 тыс. руб. за коррупционное правонарушение, связанное с передачей взятки. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура Сочи проверила соблюдение антикоррупционного законодательства и выявила нарушения. В ходе расследования удалось установить, что руководитель подрядной организации передал взятку в размере 480 тыс. руб. должностным лицам, осуществляющим технический надзор по муниципальному контракту на содержание и обслуживание территории Хостинского района.

Переданные деньги должны были обеспечить беспрепятственную приемку выполненных работ, что является грубым нарушением закона. В связи с этим прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении организации по ч. 1 ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждения от имени юридического лица).

В результате рассмотрения дела юридическому лицу назначили штраф в размере 500 тыс. руб. Правоохранительные органы ведут расследование уголовного дела в отношении должностных лиц, получивших взятку, по п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере).

Мария Удовик