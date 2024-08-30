В Чувашии планируют нарастить экспорт агропромышленного комплекса в 1,5 раза

В Чувашской Республике планируют увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) в 1,5 раза до 2030 года по сравнению с показателями 2021 года. Об этом стало известно во время встречи главы республики Олега Николаева с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым, сообщает пресс-служба главы республики.

Сейчас в республике разрабатывают стратегию развития агропромышленного комплекса до 2030 года. Помимо увеличения экспорта АПК, также планируется нарастить производство продукции не менее чем на 25%.

Олег Николаев отметил, что индекс производства сельхозпродукции в республике составил 103,9%, а в сельхозорганизациях — 107,9%. В этом году для развития АПК запланировано 6,2 млрд руб., включая 4,5 млрд на сельское хозяйство и 1,7 млрд на поддержку сельских территорий.

Влас Северин