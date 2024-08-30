В Чувашии дети погибших Героев РФ теперь тоже имеют право на льготы

В Чувашии теперь дети погибших Героев Российской Федерации также имеют право на льготы. Ранее они распространялись только на вдов и родителей. Глава Чувашии Олег Николаев подписал соответствующее постановление.

Льготы включают скидки на оплату коммунальных услуг, абонентскую плату за телефон, санаторно-курортное лечение и медицинское обслуживание.

Министерство труда Чувашии сообщает, что это нововведение улучшит качество жизни членов семей Героев, предоставив им дополнительные возможности для получения социальной помощи.

Кроме того, каждый член семьи Героя Российской Федерации, звание которому присвоено посмертно с 24 февраля 2022 года, имеет право на единовременное пособие в размере 20 тыс. руб.

Анар Зейналов