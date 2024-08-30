В Самаре начальника почтового отделения обвиняют в 38 преступлениях

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего начальника отделения почтовой связи. Женщина обвиняется в совершении 38 преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2023 году, по версии следствия, гражданка присвоила более 680 тысяч рублей, которые предназначались к выплате в виде пенсий и пособий нескольким гражданам. Присвоение удалось благодаря внесению в отчеты о движении денежных средств заведомо ложных сведений о выдаче денег указанным лицам.

«В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— сообщили в региональном СУ СКР.

Алексей Алексеев