«Наиболее часто сильные подземные толчки происходят в ноябре-декабре»

В конце августа в СМИ и соцсетях распространился фейк о возможном сильном землетрясении в Краснодарском крае, Крыму и на Северном Кавказе. Сейсмологи в ответ на это заявили, что возле побережья в среднем происходит одно-два землетрясения в неделю, их фиксируют приборы. Люди толчки почти не ощущают. Тем не менее у многих жителей Кубани такие сообщения вызвали беспокойство, а администрация Новороссийска опубликовала памятку, как вести себя в случае землетрясения. О том, насколько велика угроза сильных толчков в Краснодарском крае, «Ъ-Сочи» рассказала заведующая кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники Кубанского государственного университета, кандидат геолого-минералогических наук, доцент Татьяна Любимова.

Татьяна Любимова

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«Существует несколько видов прогнозов землетрясений по времени. Долгосрочный прогноз рассчитан на несколько лет вперед, он позволяет подготовиться к природному явлению, например начать укреплять здания в опасной зоне, сносить ветхие постройки и проверять инфраструктуру. Для этого существуют специальные карты сейсмического районирования, построенные на основе зафиксированных сейсмических событий на той или иной территории. Среднесрочный прогноз делается примерно на год и основан на реальных наблюдениях за разломными зонами, к которым, как правило, приурочены землетрясения. Краткосрочный прогноз — на дни, но это самый сложный вид прогноза, и пока уверенно использовать его не представляется возможным. Примеров удачных краткосрочных прогнозов в мире не много. Доверять стоит только официальной информации, которую предоставляют специализированные организации, занимающиеся мониторингом сейсмических событий или их прогнозом. В противном случае такая информация может ввести жителей и гостей Краснодарского края в заблуждение.

Согласно картам общего сейсмического районирования, для территории Краснодарского края наиболее сейсмоопасно черноморское побережье. Здесь с вероятностью 1, 5, 10% могут прогнозироваться землетрясения 8–10 баллов. Район Сочи представляет собой одну из двух (Анапская и Сочинская) наиболее активных зон. Так, 27 августа произошло землетрясение магнитудой 3,5 на глубине 1 км в 33 км к северо-западу от Сочи и в 24 км к востоку от Лазаревского. То есть землетрясения случаются, но чаще они низкомагнитудные и не ощущаются.

Землетрясения небольшой силы и энергетики происходят часто. Иногда каждый день, иногда есть периоды затишья на одну-две недели. Они не представляют опасности. Более того, большая часть их происходит в морской акватории. Риск более серьезных толчков, конечно, есть. Это связано с общей тектонической напряженностью в Средиземноморско-Кавказском регионе и тектонической активностью крупных структурных элементов. Так, в 2012 и 2013 годах в Сочи произошли землетрясения магнитудой 5,7 и 5,4 соответственно, которые ощутили жители. Это были самые сильные землетрясения за последние 40 лет.

Прямой сезонной зависимости нет, но можно отметить, что наиболее часто сильные землетрясения происходят в ноябре—декабре. Также отмечается 10–11-летний цикл сейсмической активности.

Прогнозы сейсмической активности осуществляются на базе длительных наблюдений за деформациями земной коры (GPS-мониторинг), за изменением уровня и состава подземных вод (мониторинг за гидрогеодеформационным полем земли) и прочими факторами. Они в той или иной степени позволяют делать краткосрочный прогноз. К сожалению, такие наблюдения еще не получили повсеместного распространения в сейсмоопасных зонах. И длительность самих наблюдений не велика, порядка 40 лет. Когда подобных станций будет в количестве как гидрометеорологических и ряды наблюдений составят более 100 лет, то, возможно, мы сможем предсказывать сейсмические события с той же вероятностью, с какой прогнозируется погода. На сегодняшний день имеются попытки разработать искусственный интеллект. Подобные эксперименты в Китае показали, что в 70% случаях прогноз был верен. Это показывает, что потенциал снижения риска землетрясений существует.

К сожалению, в Краснодарском крае система наблюдений за сейсмическими событиями была прекращена в 2013 году. С тех пор у нас ведется только их фиксация, но не прогноз. Это существенно повышает риски. В сложившейся ситуации готовность к землетрясению должны проявлять все службы и организации, должна вестись разъяснительная работа в школах, проводиться различные мероприятия, учения и прочее».