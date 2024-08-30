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В Самаре основная часть ремонтных работ на улице Аминева завершится в выходные

Основные работы по ремонту улицы Аминева в Самаре будут закончены к началу учебного года. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Самары

Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ремонт дороги проводится по всей ширине. В настоящее время выполнено фрезерование, заменены люки 32 смотровых колодцев и 12 дождеприемников, которые подняты на проектную высоту.

После окончания подготовительных работ подрядчик начал укладку верхнего слоя покрытия по основному ходу автодороги. Этот этап работ будет завершен в течение двух ночных смен.

Георгий Портнов

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