В Самаре основная часть ремонтных работ на улице Аминева завершится в выходные

Основные работы по ремонту улицы Аминева в Самаре будут закончены к началу учебного года. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Самары

Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ремонт дороги проводится по всей ширине. В настоящее время выполнено фрезерование, заменены люки 32 смотровых колодцев и 12 дождеприемников, которые подняты на проектную высоту.

После окончания подготовительных работ подрядчик начал укладку верхнего слоя покрытия по основному ходу автодороги. Этот этап работ будет завершен в течение двух ночных смен.

Георгий Портнов