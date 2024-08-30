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В Оренбуржье соцвыплата многодетным семьям, нуждающимся в жилье, в среднем составила 2,8 млн

В текущем году объем финансирования областного бюджета на предоставление социальной выплаты многодетным семьям для приобретения и строительства жилья составила 301,6 млн руб. По итогам первого полугодия средний размер выплаты составил 2,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По данным ведомства, выделенные средства позволят приобрести жилье 108 многодетным семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. 94 семьи уже получили свидетельства, реализовали их 35 семей. Выдача свидетельств продолжается.

Руфия Кутляева

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