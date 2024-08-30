Благодаря камерам в Сочи с начала года раскрыли более 200 преступлений

С начала 2024 года в Сочи благодаря системе уличного видеонаблюдения раскрыли более 200 преступлений. Сейчас камерами уличного видеонаблюдения оснащены все объекты массового пребывания людей на курорте: пляжи, спортивные площадки, парковые зоны и другие территории, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего на улицах Сочи работают почти 3,6 тыс. камер, в том числе 365 купольно-поворотных камер, 163 камеры с функцией распознавания автомобильных знаков, 400 камер с встроенной функцией биометрической идентификации. Последние подключены к системе распознавания лиц программного комплекса «Купол».

С начала года в городе дополнительно установили 114 камер на пляжах. До конца года планируют установить еще 102 камеры.

Специалисты ЕДДС курорта во взаимодействии с правоохранителями с начала года раскрыли более 200 преступлений. Это разбои, грабежи и угоны транспортных средств. Удалось задержать 290 человек благодаря системе распознавания лиц, некоторые из них находились в федеральном розыске.

Вячеслав Рыжков