В Чувашии увеличили размер компенсации за месячный проездной билет для малоимущих

Правительство Чувашии повысило размер компенсации за месячный проездной билет на троллейбус для школьников и студентов из малообеспеченных семей. Постановление подписал глава республики Олег Николаев.

С 1 сентября 2024 года компенсация за месячный проездной билет на троллейбус по Чебоксарам и Новочебоксарску составит 950 руб., а за межмуниципальный маршрут «Чебоксары — Новочебоксарск» — 1460 руб.

В июле правительство Чувашии сообщало, что с 1 сентября размер компенсации за проездной билет для учеников школ в Чебоксарах составит 885 руб., а в Новочебоксарске — 828 руб.

17 августа стало известно, что Чувашия получила первые 20 троллейбусов на сумму 3,1 млрд руб. через механизм льготного финансирования.

Анар Зейналов