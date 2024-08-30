Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чувашии увеличили размер компенсации за месячный проездной билет для малоимущих

Правительство Чувашии повысило размер компенсации за месячный проездной билет на троллейбус для школьников и студентов из малообеспеченных семей. Постановление подписал глава республики Олег Николаев.

С 1 сентября 2024 года компенсация за месячный проездной билет на троллейбус по Чебоксарам и Новочебоксарску составит 950 руб., а за межмуниципальный маршрут «Чебоксары — Новочебоксарск» — 1460 руб.

В июле правительство Чувашии сообщало, что с 1 сентября размер компенсации за проездной билет для учеников школ в Чебоксарах составит 885 руб., а в Новочебоксарске — 828 руб.

17 августа стало известно, что Чувашия получила первые 20 троллейбусов на сумму 3,1 млрд руб. через механизм льготного финансирования.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...