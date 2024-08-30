В Оренбуржье открыли для движения мост через реку Таналык из-за снижения уровня воды
Сегодня, 30 августа, с 16:00 (MSK+2) открыт для движения транспорта низководный мост через реку Таналык в Гайском городском округе на 37 км дороги Ириклинский — Мирный. об этом сообщает минстрой Оренбургской области.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Проезд был закрыт на протяжении месяца из-за повышения уровня воды. Сейчас река вошла в нормальное русло, подтопление моста прекратилось.
В регионе остаются закрытыми семь низководных мостов и три участка межмуниципальных дорог с переливами через проезжую часть.