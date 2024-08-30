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В Самарской области будет доступен кешбэк 20% до конца года

С 1 сентября и до конца текущего года жители Самары и Самарской области могут получать кешбэк 20% при пополнении транспортных карт через Систему быстрых платежей (СБП) онлайн. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Пополнить транспортную карту, в том числе и транспортное приложение Карты жителя Самарской области, можно в мобильном приложении «ОТК» для смартфонов. В случае внесения средств через Систему быстрых платежей на счет вернется 20% от суммы платежа.

Андрей Сазонов

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