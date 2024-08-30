В Сочи пройдет международный джазовый фестиваль

С 9 по 15 сентября в Сочи состоится джазовый фестиваль, который соберет известных музыкантов и предложит мастер-классы. Об этом сообщаете пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

На фестивале выступят известные музыканты, такие как Игорь Бутман, Мариам Мерабова и Евгений Маргулис. Также ожидаются выступления коллективов, включая QUEENtet Сергея Мазаева и Ceren Temel Quartet из Турции. Концерты пройдут на площадках Зимнего театра и концертного зала «Фестивальный».

Открытие фестиваля будет отмечено концертом, посвященным 25-летию Московского джазового оркестра, где Игорь Бутман и Алексей Гуськов представят музыкально-театральный перформанс. Образовательная программа фестиваля пройдет с 9 по 14 сентября в Сочинском колледже искусств, где молодые музыканты смогут получить знания и опыт от мастеров джазовой сцены.

Мария Удовик