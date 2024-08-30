С администрации Кошкинского района взыскивают компенсацию укушенному собакой пенсионеру

Прокурор Кошкинского района Самарской области направил в суд заявление о взыскании с районной администрации компенсации морального вреда в пользу пенсионера, пострадавшего от укуса собаки. Исковое заявление принято судом к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Инцидент произошел в июле 2023 года. В селе Кошки местного жителя укусила бродячая собака. Он обратился в больницу, где получил первую медицинскую помощь и прошел необходимый курс лечения.

«Прокуратура пришла к выводу, что администрация муниципального района не осуществляет надлежащий контроль за бездомными животными, что стало причиной происшествия»,— заявили в районной прокуратуре.

Сумма взыскиваемой с районных властей компенсации не уточняется.

Алексей Алексеев