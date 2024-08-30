В Египет экспортируют 8,5 тысячи тонн татарстанского зерна

В Египет экспортируют 8,5 тыс. тонн татарстанского зерна, отгрузка планируется через новый грузовой порт в Свияжске, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в Республике Татарстан.

«Зерно проследует через порт Кавказ с выдачей документов о безопасности и качестве в соответствии с требованиями ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна", а также требованиями контракта и конечного потребителя»,— сообщила директор филиала Татьяна Менликиева.

Свияжский грузовой порт открыли вчера.

Запуску нового грузового порта предшествовало открытие элеваторного комплекса ООО «Свияжск-Зернопродукт» 4 июля. Мощность единовременного хранения зерна — до 112 тыс. тонн. Комплекс способен обеспечить быструю погрузку на суда — до 700 тонн зерна в час, а на ж/д и автотранспорт — 350 тонн в час. В течение года через элеватор будет проходить более 450 тыс. тонн урожая.

Зарина Акбирова