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На жертву пляжного вора пытались взять кредит на 750 тысяч рублей в Сочи

В Сириусе задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже 90 тыс. руб. и попытке мошенничества на сумму 750 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УВД ФТ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Сочи двое отдыхающих стали жертвами кражи, когда оставили свои вещи на пляже без присмотра. Злоумышленник воспользовался моментом и похитил их рюкзак с личными вещами.

С помощью сотового телефона одной из потерпевших, который не имел пароля, злоумышленник смог украсть более 90 тыс. руб. с ее банковской карты. Мужчина также воспользовался банковским приложением, оформил кредит на имя женщины и попытался вывести средства со вклада. Потерпевшая обратилась в банк, это позволило заблокировать операции на сумму 750 тыс. руб.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ (кража имущества, совершенная с причинением значительного ущерба; хищении денежных средств с банковского счета с использованием хакерских атак). На время следствия мужчину поместили под стражу.

Мария Удовик

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