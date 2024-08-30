Оренбуржье на треть нарастило экспорт продукции АПК

За 7 месяцев 2024 года экспорт продукции АПК Оренбуржья предварительно составил $151,9 млн в сопоставимых ценах. Об этом сообщило региональное министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сравнению с показателем января-июля 2023 года рост составил 34%.

Оренбургские аграрии отправляют на экспорт подсолнечное масло, подсолнечный шрот, лузгу, злаки (пшеница, ячмень, рожь), мясо (в том числе птицы), молоко и рыбу.

Андрей Сазонов