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На ул. Ново-Садовой в Самаре открыто движение трамваев

В Самаре на ул. Ново-Садовой после капитального ремонта трамвайных путей возобновилось движение трамваев в оба направления, сообщили в городском департаменте транспорта.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Движение на ул. Ново-Садовой от ул. Ново-Вокзальной до Барбошиной поляны планировалось запустить в среду, 28 августа. За день до этого во время тестового рейса подвижной состав сошел с рельсов, после чего в дептрансе заявили, что запуск отложен «в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок и в связи с проведением работ по асфальтированию автомобильных переездов на открывающемся участке».

Дублирующий маршрут басплатный автобус будет работать до 31 августа.

Сабрина Самедова

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