В Ульяновской области откроется еще три новых «Кванториума»

В этом году для школьников Ульяновской области будет открыто еще три новых технопарка «Кванториум»: на базе городской гимназии в Димитровграде и в двух ульяновских гимназиях (№13 и №24), заявил в пятницу губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Детские технопарки «Кванториум» — это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, для ускоренного развития детей по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Главная и перспективная цель таких центров — обеспечение высокой потребности страны в научных и инженерно-технических кадрах.

В ульяновских «Кванториумах» дети будут изучать физику, робототехнику, авиамоделирование, компьютерную графику, дизайн, 3D-моделирование и другие актуальные направления. Всего с учетом новых технопарков, всего в регионе будут работать восемь «Кванториумов» для трех тысяч школьников, сообщает пресс-служба губернатора, отмечая, что расширение сети таких детских высокотехнологичных центров стало возможным благодаря нацпроекту «Образование».

Андрей Васильев, Ульяновск