Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ульяновской области откроется еще три новых «Кванториума»

В этом году для школьников Ульяновской области будет открыто еще три новых технопарка «Кванториум»: на базе городской гимназии в Димитровграде и в двух ульяновских гимназиях (№13 и №24), заявил в пятницу губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Детские технопарки «Кванториум» — это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, для ускоренного развития детей по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Главная и перспективная цель таких центров — обеспечение высокой потребности страны в научных и инженерно-технических кадрах.

В ульяновских «Кванториумах» дети будут изучать физику, робототехнику, авиамоделирование, компьютерную графику, дизайн, 3D-моделирование и другие актуальные направления. Всего с учетом новых технопарков, всего в регионе будут работать восемь «Кванториумов» для трех тысяч школьников, сообщает пресс-служба губернатора, отмечая, что расширение сети таких детских высокотехнологичных центров стало возможным благодаря нацпроекту «Образование».

Андрей Васильев, Ульяновск

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...