Делегация Сочи приняла участие в краевом педсовете, где анонсировали доп выплаты

В преддверии нового учебного года делегация Сочи приняла участие в краевом педагогическом совете, на котором губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев анонсировал новые меры поддержки для учителей, включая ежемесячные доплаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Педагоги обсудили итоги прошедшего учебного года и определили задачи на новый, обменялись опытом внедрения инновационных методик. Особое внимание уделили проблеме дефицита кадров в образовательной сфере. В связи с этим участники совета обсудили новый национальный проект «Кадры», который стартует в следующем году.

Глава края Вениамин Кондратьев предложил новые меры поддержки для педагогов. С начала следующего года учителям будут выплачивать дополнительно по 5 тыс. руб. ежемесячно, что в итоге позволит им получать 10 тыс. руб. каждый месяц с 2025 года. Также анонсировали новую выплату для воспитателей.

В завершение краевого педсовета господин Кондратьев наградил педагогов сочинской гимназии №8 за высокие профессиональные достижения. Глава края также вручил директору учреждения памятный подарок.

Мария Удовик