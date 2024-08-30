Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Делегация Сочи приняла участие в краевом педсовете, где анонсировали доп выплаты

В преддверии нового учебного года делегация Сочи приняла участие в краевом педагогическом совете, на котором губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев анонсировал новые меры поддержки для учителей, включая ежемесячные доплаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Педагоги обсудили итоги прошедшего учебного года и определили задачи на новый, обменялись опытом внедрения инновационных методик. Особое внимание уделили проблеме дефицита кадров в образовательной сфере. В связи с этим участники совета обсудили новый национальный проект «Кадры», который стартует в следующем году.

Глава края Вениамин Кондратьев предложил новые меры поддержки для педагогов. С начала следующего года учителям будут выплачивать дополнительно по 5 тыс. руб. ежемесячно, что в итоге позволит им получать 10 тыс. руб. каждый месяц с 2025 года. Также анонсировали новую выплату для воспитателей.

В завершение краевого педсовета господин Кондратьев наградил педагогов сочинской гимназии №8 за высокие профессиональные достижения. Глава края также вручил директору учреждения памятный подарок.

Мария Удовик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...