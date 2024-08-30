Суд рассмотрит дело о мошенничестве с «Пушкинскими картами» тремя жителями Самары
Уголовное дело в отношении трех жителей Самары по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) направлено на рассмотрение в суд. Их обвиняют в мошенничестве с «Пушкинскими картами». Министерству культуры РФ был нанесен ущерб на сумму более 12 млн руб. Об этом сообщает представитель МВД России Ирина Волк.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По версии следствия, в 2022 году один из фигурантов уголовного дела разместил сведения о фиктивном мероприятии — спектакле «Мнимый больной» — на платформе «PRO.Культура РФ». При этом были указаны сведения, по которым мероприятие соответствовало критериям, необходимым для включения в реестр мероприятий программы «Пушкинская карта» и для принятия решения экспертным советом министерство культуры.
Злоумышленники вовлекли в свою мошенническую схему более 3300 молодых людей из 62 субъектов РФ, которые не знали о совершаемом преступлении. С помощью их «Пушкинских карт» были куплены 3478 билетов на спектакль. Мероприятие покупатели не посетили.