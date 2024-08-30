Суд рассмотрит дело о мошенничестве с «Пушкинскими картами» тремя жителями Самары

Уголовное дело в отношении трех жителей Самары по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) направлено на рассмотрение в суд. Их обвиняют в мошенничестве с «Пушкинскими картами». Министерству культуры РФ был нанесен ущерб на сумму более 12 млн руб. Об этом сообщает представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году один из фигурантов уголовного дела разместил сведения о фиктивном мероприятии — спектакле «Мнимый больной» — на платформе «PRO.Культура РФ». При этом были указаны сведения, по которым мероприятие соответствовало критериям, необходимым для включения в реестр мероприятий программы «Пушкинская карта» и для принятия решения экспертным советом министерство культуры.

Злоумышленники вовлекли в свою мошенническую схему более 3300 молодых людей из 62 субъектов РФ, которые не знали о совершаемом преступлении. С помощью их «Пушкинских карт» были куплены 3478 билетов на спектакль. Мероприятие покупатели не посетили.

Руфия Кутляева