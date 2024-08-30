В Чувашии собственникам жилья в 2023 году вернули почти 4,5 млн рублей

В Чувашии собственникам жилья возвращено в 2023 г. почти 4,5 млн руб. Основными причинами для перерасчета стали одностороннее повышение платы за жилье без согласия собственников, неправильное применение тарифов на коммунальные услуги и неверный учет потребления этих услуг. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской Республики.

В 2023 году в адрес Госжилинспекции Чувашии поступило 7307 обращений граждан, из которых 2213 были направлены через ГИС ЖКХ и 468 — через Портал обратной связи на Госуслугах. В первом полугодии 2024 года было получено 4030 обращений.

В 2023 году вынесено 273 предупреждения и наложено штрафных санкций на сумму 617,5 тыс. руб. Эти санкции были применены к управляющим и ресурсоснабжающим организациям, ТСЖ, ТСН, ЖК и ЖСК, операторам капитального ремонта, по обращению с ТКО, организациям по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, по эксплуатации лифтов в многоквартирных домах, в том числе их обслуживанию и ремонту.

В результате государственного жилищного надзора количество выданных подконтрольным субъектам предписаний для устранения нарушений законодательства увеличилось почти вдвое — с 24 в 2022 году до 51 в 2023-м. Также увеличилось количество объявленных предостережений о нарушении обязательных требований — с 211 до 315, и количество проведенных профилактических визитов — с 11 до 28.

В рамках лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами было выявлено 567 нарушений жилищного законодательства, возбуждено 24 дела об административном правонарушении, объявлено 468 предостережений о нарушении обязательных требований, проведено 35 профилактических визитов. За неисполнение предписаний судебными органами были привлечены к административной ответственности ООО «ЭДО», ТСЖ «Комплекс», ТСЖ «Ключ», должностные лица ООО «УК "Альфа-Центр"», ООО «ЖЭУ», ООО «УК "Светлый дом"», ТСЖ «Терем», ТСЖ «Парус».

В 2023 году жители и организации Чувашии получили налоговые льготы на общую сумму 1,7 млрд руб.

Анар Зейналов