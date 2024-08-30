В Ульяновской области в защитных лесах незаконно построили двухэтажный дом

Прокуратура обнаружила во время проверки двухэтажный дом, незаконно построенный в защитных лесах в Николаевском районе Ульяновской области. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Контрольный орган выяснил, что ранее физическое лицо получило в аренду земельный участок, который относится к категории защитных лесов. После этого арендатор возвел на территории объект капитального строительства и нарушил своими действиями лесное законодательство.

Прокуратура направила иск в суд. В итоге самовольная постройка была снесена.

Георгий Портнов