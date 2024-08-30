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В Оренбуржье глава предприятия ЖКХ оштрафован за нарушение закона о банкротстве

Руководитель предприятия ЖКХ из Оренбуржья привлечен к административной ответственности. Он помешал работе конкурсного управляющего. За это нарушитель выплатит штраф в размере 50 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Контрольный орган провел проверку и установил, что конкурсный управляющий юридического лица в МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» направил запрос о предоставлении первичных бухгалтерских документов. После этого глава предприятия дал формальный ответ и «уклонился от предоставления необходимых сведений по запросу», выяснило надзорное ведомство.

По этому факту было возбуждено административное дело о незаконном воспрепятствовании деятельности конкурсного управляющего (ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ). Арбитражный суд Оренбургской области постановил оштрафовать нарушителя.

Георгий Портнов

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