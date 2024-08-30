В Оренбуржье глава предприятия ЖКХ оштрафован за нарушение закона о банкротстве
Руководитель предприятия ЖКХ из Оренбуржья привлечен к административной ответственности. Он помешал работе конкурсного управляющего. За это нарушитель выплатит штраф в размере 50 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Контрольный орган провел проверку и установил, что конкурсный управляющий юридического лица в МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» направил запрос о предоставлении первичных бухгалтерских документов. После этого глава предприятия дал формальный ответ и «уклонился от предоставления необходимых сведений по запросу», выяснило надзорное ведомство.
По этому факту было возбуждено административное дело о незаконном воспрепятствовании деятельности конкурсного управляющего (ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ). Арбитражный суд Оренбургской области постановил оштрафовать нарушителя.