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В Самарской области три человека пострадали в ДТП с фурой и «ГАЗелью»

Авария с тремя пострадавшими произошла в Самарской области утром в пятницу, 30 августа. Происшествие случилось в 7:17 (MSK+1) на 884 км трассы М-5 в Сызранском районе. Об этом сообщает областной центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Фото: Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Самарской области

По информации ведомства, на трассе столкнулись фура Sitrak и «ГАЗель». В результате происшествия пострадали три человека.

В настоящее время они переданы медработникам. Пострадавшие госпитализированы в центральную городскую районную больницу Сызрани.

Георгий Портнов

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