Природный гамбит

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Ульяновской области Дарья Некрасова уволена. Официально — по собственному желанию. Неофициально — по решению губернатора. Что стало причиной увольнения, неизвестно. Этого не знают ни в министерстве, ни в правительстве, ни в администрации губернатора. Чиновники облправительства ситуацию не комментируют. Еще недавно уволенную Дарью Некрасову прочили в министры, и уже было получено на это согласование Рослесхоза. Экологи называют срочное увольнение «странным», отмечая, что замминистра пыталась наладить эффективную работу министерства, что вызвало недовольство лоббистов природопользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Некрасова не знает, по каким причинам ей предложили уволиться

Фото: со страницы Дарьи Некрасовой в VK Дарья Некрасова не знает, по каким причинам ей предложили уволиться

Фото: со страницы Дарьи Некрасовой в VK

Как стало известно «Ъ», в четверг неожиданно была уволена заместитель министра природных ресурсов и экологии Дарья Некрасова. Официально — она написала заявление на увольнение по собственному желанию. Одновременно с ней, также «по собственному желанию», увольняют заместителя министра Ольгу Якунину (она курирует экономику и финансы, пока находится на больничном) и руководителя департамента лесного хозяйства регионального минприроды Василия Ковалева - они, по данным источника, также уже написали заявления.

В региональном минприроды увольнение Дарьи Некрасовой подтвердили, отметив, что «распоряжение уже подписано, Дарья Некрасова уже с ним ознакомилась. По поводу остальных ответили, что «пока неясно». Также сотрудники министерства сказали «Ъ», что увольнение для них было «полной неожиданностью».

Дарья Некрасова была назначена на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии в конце февраля этого года, то есть проработала в должности замминистра только полгода, хотя во время командировок главы министерства Натальи Аюкаевой исполняла обязанности министра. Как сообщал «Ъ», она прибыла в Ульяновск из Перми по приглашению председателя регионального правительства Владимира Разумкова после предварительного согласования с губернатором региона Алексеем Русских. По данным регионального минприроды, у Дарьи Некрасовой высшее образование в сфере экономики и экологии, она начинала свой путь на госслужбе с работы в правительстве Тюменской области, занималась реформой обращения с ТКО и ликвидацией свалок в Пермском крае. Последнее место работы — банк ВТБ, где она была управляющим директором. На посту замминистра Дарья Некрасова курировала направления природопользования, ликвидации свалок и объектов накопленного вреда, охраны и использования ООПТ, экологии. По информации источников, близких к облправительству, первоначально госпожу Некрасову рассматривали как кандидата на пост главы регионального минприроды, если на то будет согласие федерального центра. 15 июля этого года Рослесхоз сообщил, что ведомство согласовало кандидатуру Дарьи Некрасовой на пост министра природных ресурсов и экологии Ульяновской области, однако по неизвестным причинам назначение так и не состоялось.

Получить пояснения о причинах увольнения Дарьи Некрасовой от правительства региона не удалось. В пресс-службе губернатора и правительства ответили, что пока ничего не знают о причинах увольнения. Председатель правительства Владимир Разумков был в четверг для комментариев недоступен, на отправленный в мессенджере запрос не ответил. Вице-губернатор Александр Коробко сказал «Ъ», что «это собственное решение Дарьи Некрасовой, связанное с какими-то личными обстоятельствами».

Накануне, во вторник, в минприроды прошли обыски с изъятием документации в рамках уголовного дела о мошенничестве при рекультивации полигона ТКО «Красный Яр». Собеседник «Ъ», знакомый с ситуацией, заметил, что некоторые акты выполненных работ подписывала Дарья Некрасова, и она могла на допросе сказать следствию, кто из высокопоставленных чиновников настаивал на подписании актов, «что, конечно, могло не понравиться этим руководителям». Ряд наблюдателей в местных пабликах уже связали увольнение с уголовным делом по полигону. Между тем в СУ СКР «Ъ» сказали, что «у следствия никаких претензий к Дарье Некрасовой нет».

Сама Дарья Некрасова сказала «Ъ», что увольнение — это не ее личное желание. «В среду меня уведомили, что губернатор принял решение о том, что со мной необходимо расторгнуть трудовой договор. Я написала заявление, а сегодня, после подписания распоряжения, забрала трудовую книжку. В чем причина требования увольнения, мне не сказали. Никаких скандалов или интриг не было»,— сказала госпожа Некрасова, заметив, что ей «никаких претензий ни со стороны следственных органов, ни со стороны вышестоящего руководства министерства и областного правительства никто не предъявлял». Она также предположила, что увольнение могло быть связано с поступлением в адрес министерства документа из департамента лесного хозяйства ПФО об административном правонарушении в сфере лестных отношений. «Но вопросы лесного хозяйства к моим обязанностям никакого отношения не имеют»,— отметила Дарья Некрасова. По ее словам, у нее были уже разработаны планы получения министерством дополнительных доходов от экологических платежей и штрафов за нарушение природоохранного законодательства, наведения порядка в эконадзоре, в добыче полезных ископаемых, в ООПТ, начата реальная работа дирекции ООПТ, которая до этого существовала только формально. Стоит заметить, что и в ряде конфликтных вопросов она высказывала мнения, которые не совпадали с линией, негласно проводимой в региональной власти. Так, к примеру, Дарья Некрасова фактически поддержала жителей микрорайона Свияга-10 (защищающих Шолмовское озеро и протестующих против застройки территории жилкомплексом), согласившись с необходимостью экологического исследования этой территории и изучения возможности создания на ней ООПТ. Она же в беседе с «Ъ» заявила, что и конфликт с властями жителей села Смородино, вплотную к которому компания «ЭкоЛайф» огораживает территорию для охотхозяйства, «можно погасить», перенеся вольер на другой участок арендуемой территории. «Работать в таких условиях, с той управленческой командой министерства, наверное, не имеет никакого смысла, хотя сами сотрудники, конечно, все грамотные. Чтобы решить проблемы, которые накопились в министерстве за десятилетия, нужно очень сильно постараться и иметь полное взаимопонимание с руководством»,— пояснила Дарья Некрасова. В то же время она отметила, что не имеет никаких претензий к губернатору и благодарит председателя правительства за эффективную работу.

Экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин назвал увольнение Дарьи Некрасовой «странным», заметив, что за полгода невозможно сделать выводы об эффективности работы чиновника такого уровня. По его словам, если судить по заявлениям замминистра и планам, «субъективное впечатление положительное», но увидеть реальные дела за шесть месяцев невозможно — слишком короткий срок». «Возможно, были какие-то чрезвычайные обстоятельства для такого скоропалительного решения, о которых мы не знаем»,— предположил господин Каплин.

Координатор реготделения «Зеленой России», эколог Александр Брагин заметил по поводу Дарьи Некрасовой, что «впервые за последние 20 лет чиновник такого уровня реально, “в поле”, на месте изучал проблемы экологии». Она единственная, кто шел на прямой диалог с людьми, видела проблемы и по недропользованию, и по лесам, и по ООПТ, пыталась их решать». «И я считаю, что определенным группам лоббирования природопользователей такое поведение не понравилось»,— сказал эколог.

Сергей Титов, Ульяновск