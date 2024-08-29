Иранские туристы стали больше интересоваться отдыхом в Сочи

Туроператоры фиксируют рост спроса на отдых в Сочи у иранских туристов. Эксперты говорят о десятках тысячах туристов, приезжающих из Ирана в Россию, часть из которых выбирает в качестве места отдыха Сочи, рассказала в интервью РБК ТВ Юг исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Госпожа Ломидзе уточнила, что, по предварительным оценкам, доля иностранного потока в этом году не превышает 2-3%. Она отметила, что традиционно доля въездного потока на юге России была небольшой. Эксперт добавила, что пик вовлеченности и продвижения России приходился на период после чемпионата мира по футболу в 2018 году. Но даже тогда этот поток составлял порядка 5%, большую часть из которых составляли граждане стран СНГ, заключила госпожа Ломидзе.

В начале июня стало известно, что иностранный турпоток в Сочи достиг 80% от 2023 года. Курорт посетили 14 тыс. гостей из других государств. За весь прошлый год показатель составил 18 тыс. Основная масса в текущем году прибыла из Узбекистана.

Вячеслав Рыжков