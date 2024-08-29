На улице Целинной в Сочи произошел пожар

Утром в четверг, 29 августа, в Сочи произошел пожар на улице Целинной. Здесь, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, загорелась хозяйственная постройка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Информацию о происшествии в экстренных службах получили в 8:38. Спустя 10 минут на место прибыли пожарные. Пламя к тому моменту охватило 18 кв. м сооружения. На кадрах с места происшествия видно, что к нему от горящего здания поднимаются черные клубы дыма, их видно далеко за пределами района.

Огонь оперативно локализовали. К 9:01 открытое горение ликвидировали, а к 9:06 ликвидировали последствия пожара. На месте работали 10 человек и две единицы техники. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания неизвестны.

Вячеслав Рыжков