Стратегия не обсуждается

В Башкирии остановились, так и не начавшись, общественные слушания по проекту концептуального для региона документа — указа «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Его текст был опубликован на официальном портале региона, однако не продержался на сайте и двух дней. Эксперты отмечают, что в указе (есть в распоряжении «Ъ-Уфа») были некорректные формулировки, например о государственном суверенитете республики, а также указывают на неисполнимость предусмотренных в нем мер без привлечения федерального финансирования.

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Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Стратегия должна значительно улучшить условия жизни граждан

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Общественное обсуждение стратегии развития Башкирии на период до 2030 и на перспективу до 2036 года закончилось едва начавшись. Проект указа главы региона, утверждающий концептуальный документ, сняли с публикации на официальном портале республики. Причины такого решения в пресс-службе главы Башкирии не пояснили.

В указе (копия документа есть в распоряжении «Ъ-Уфа») 41 страница, на которых изложены мероприятия, необходимые для устойчивого социально-экономического развития региона. Помешать этому могут санкционные ограничения, относительно низкая производительность труда, низкая рождаемость, дефицит квалифицированных кадров, высокая доля сельского населения, недостаточная конкурентоспособность обрабатывающей промышленности и недостаточно активное продвижение продукции и услуг на межрегиональные и международные рынки. Среди сдерживающих развитие факторов перечислены также необходимость ускоренного технологического развития, улучшения экологических условий и адаптации к климатическим изменениям.

Для решения социально-экономических проблем установлены показатели: суммарный коэффициент рождаемости, который должен составить 1,6 к 2030 и 1,8 — к 2036 году, ожидаемая продолжительность жизни при рождении 78 лет к 2030-му и до 81 года к 2036 году. Среди демографических целей, которых планируется достичь за шесть лет, заявлено снижение количества дней, проведенных на больничном трудоспособными гражданами, и повышение уровня удовлетворенности населения всех возрастов условиями для занятий спортом, а участников СВО и членов их семей — условиями для реабилитации, переобучения и трудоустройства.

Также в 2030 году не менее 800 человек должны получать услуги долговременного ухода, создана способствующая формированию, поддержанию и сохранению здоровья цифровая платформа.

Далее перечислены показатели, характеризующие экономическое развитие региона. Предполагается, что уровень бедности в Башкирии к 2030 году должен опуститься ниже 7% и ниже 5% — к 2036 году. Для многодетных семей он составит 12% и 8% соответственно.

Устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения должен привести к увеличению через шесть лет минимального размера оплаты труда до 35 тыс. руб. в месяц.

Достичь запланированного планируется, в частности, предоставлением с 1 января 2025 года регионального материнского капитала (500 тыс. руб.) женщинам в возрасте до 35 лет после рождения третьего ребенка, выплаты 50 тыс. руб. женщинам не старше 25 лет при рождении первого ребенка, если они прожили в сельской местности или поселках городского типа не менее трех лет. При рождении третьего и каждого из последующих детей матери в возрате до 29 лет смогут получить единовременно 100 тыс. руб. Также предусмотрена ежегодная выплата 10 тыс. руб. на подготовку детей к школе, студенческая ипотека (под 1–2% при рождении ребенка), 550 тыс. руб. на погашение ипотеки для многодетных, а многодетные пары, прожившие в Башкирии более 20 лет, смогут претендовать на получение однокомнатной квартиры. Другие демографические проблемы предполагается решать расширением доступа к медицинским услугам, удовлетворять кадровый голод — переселением соотечественников, привлечением мигрантов и переподготовкой вахтовиков.

Патриотическое воспитание закреплено за шаймуратовскими классами, сменами в парке «Патриот», профилактикой асоциального поведения среди молодежи. К 2030 году доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, должна увеличиться до 85%, а 45% должны заниматься волонтерской и общественной деятельностью. На защиту традиционных ценностей в 2030 году должны быть направлены не менее 70% культурных проектов, в 2036 году — 80%.

Объем инвестиций к 2030 году должен составить 1,25 трлн руб., для этого предполагается, в частности, создать башкирско-белорусский инвестиционный и башкирско-китайский индустриальный парки. Отдельные мероприятия предусмотрены для развития сельского хозяйства, туризма и так далее. В их числе — мероприятия для улучшения экологии, строительство инфраструктурных объектов, повышение авиационной мобильности, обновление подвижного состава общественного транспорта и другие.

Проект указа — де-факто программа работы администрации Радия Хабирова на ближайшие годы, считает преподаватель УУНиТ, политолог Арсен Шаяхметов.

«Документ показывает стратегические ориентиры и формирует образы желаемого будущего, причем языком не цифр, а социальных и инфраструктурных изменений. Оборотной стороной этого процесса является отсутствие конкретных источников финансирования. В текущих условиях подавляющее большинство стратегических проектов финансируется из федеральных источников — отчасти программа и была адаптирована под текущие нацпроекты и контрольные цифры федералов»,— указывает он.

Руководство республики рассчитывает на федеральные средства, а в случае их нехватки проекты отложат или будут рассматривать варианты концессий, полагает господин Шаяхметов.

«Что касается социального блока, то он тоже формировался с прицелом на федеральные цифры, потому в чем-то оптимистичный, где-то продиктован целями национального развития. Сложно говорить о том, насколько инфляция съест субсидии на соцблок, но очевидно, что расходы будут расширяться, так как демографическая ситуация в стране сложная. Помимо этого государство будет активно развивать инструменты социального предпринимательства, перекладывая часть расходов, экономя средства для пособий»,— добавил он.

Экономист Всеволод Спивак отмечает, что в документе «отсутствует общая логика, и он, по сути, представляет собой сборную плохо структурированную солянку из разноуровненных целей, задач и мероприятий». Господин Спивак также обратил внимание на преамбулу проекта, где повторяется текст указа о национальных целях развития России до 2036 года с упоминанием о государственном суверенитете.

«Списали не подумав, — я думал, что декларации о „суверенитете“ Башкирии на официальном уровне ушли в прошлое вместе с соответствующим пунктом нашей Конституции»,— отметил эксперт.

Наталья Балыкова