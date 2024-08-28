В Сочи взыскивают 4 млн рублей за гибель работников на производстве

Прокуратура Адлерского района Сочи подала иски на сумму в 4 млн руб. в отношении работодателей, ответственных за нарушения охраны труда, в связи с гибелью работников на производстве. Эти средства планируют взыскать в пользу близких родственников погибших в качестве компенсации за моральный ущерб, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сочинский надзорный орган по поручению краевого ведомства провел масштабную проверку соблюдения норм охраны труда, в ходе которой выявили серьезные нарушения. В результате этой работы в суд направили иски на сумму 4 млн руб., которые должны были выплатить близким родственникам работников, погибших в результате несчастного случая на производстве.

В ходе проверки, которую проводили в августе, обнаружили, что работодатели не соблюдали требования законодательства об охране труда. Специалисты выявили случаи допуска к работе сотрудников, не прошедших обучение по охране труда, а также отсутствие средств индивидуальной защиты. В отношении ответственных лиц возбудили 10 дел об административных правонарушениях, которые уже направили в уполномоченные органы для дальнейшего рассмотрения.

Сотрудники прокуратуры обнаружили признаки сокрытия тяжелого случая производственного травматизма, что привело к организации дополнительных проверок. Все результаты оказанных мер находятся под контролем прокуратуры района.

Мария Удовик