Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи взыскивают 4 млн рублей за гибель работников на производстве

Прокуратура Адлерского района Сочи подала иски на сумму в 4 млн руб. в отношении работодателей, ответственных за нарушения охраны труда, в связи с гибелью работников на производстве. Эти средства планируют взыскать в пользу близких родственников погибших в качестве компенсации за моральный ущерб, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сочинский надзорный орган по поручению краевого ведомства провел масштабную проверку соблюдения норм охраны труда, в ходе которой выявили серьезные нарушения. В результате этой работы в суд направили иски на сумму 4 млн руб., которые должны были выплатить близким родственникам работников, погибших в результате несчастного случая на производстве.

В ходе проверки, которую проводили в августе, обнаружили, что работодатели не соблюдали требования законодательства об охране труда. Специалисты выявили случаи допуска к работе сотрудников, не прошедших обучение по охране труда, а также отсутствие средств индивидуальной защиты. В отношении ответственных лиц возбудили 10 дел об административных правонарушениях, которые уже направили в уполномоченные органы для дальнейшего рассмотрения.

Сотрудники прокуратуры обнаружили признаки сокрытия тяжелого случая производственного травматизма, что привело к организации дополнительных проверок. Все результаты оказанных мер находятся под контролем прокуратуры района.

Мария Удовик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...