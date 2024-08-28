В Сочи обновили самую длинную улицу из перечня БКД

В Лазаревском районе Сочи отремонтировали улицу Калараша, которая стала самой протяженной из объектов, предусмотренных на текущий год в рамках программы «Безопасные качественные дороги». Эта улица обеспечивает связь между важнейшими социальными учреждениями и коммерческими предприятиями, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе ремонта обновили участок длиной 2,8 тыс. м. Работы включали комплекс мероприятий по восстановлению дорожного покрытия, устранению просадок и корректировке уровня горловин колодцев. Также отремонтировали съезды к прилегающим переулкам и дворам, заменили бортовой камень, установили искусственные неровности для повышения безопасности дорожного движения. На улице установили сигнальные столбики, дорожные знаки и нанесли новую горизонтальную разметку.

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Сочи отремонтировали 59 участков общей протяженностью свыше 39 км. В мэрии отметили, что это значительно способствует улучшению качества дорожной инфраструктуры курорта и повышению безопасности как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Мария Удовик