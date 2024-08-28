Горсовет утвердил положение о «Знаке дружбы города Уфы»

Уфимские депутаты сегодня утвердили положение о муниципальном знаке «Знак дружбы города Уфы», сообщает пресс-служба горсовета. Он изготовлен их металла золотистого цвета в форме круга. В центре знака изображено рукопожатие. В верхней части — «бегущая куница в лучах восходящего солнца на зеленом фоне», отмечается в сообщении. В нижней части надписи: «Знак дружбы», а также «Уфа» на башкирском и русском языках.

Награда будет вручаться уфимцам за заслуги «в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами», за деятельность по сближению культур наций и народностей, по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия города, вклад в реализацию крупных экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику города, а также «значительный вклад в укрепление дружбы», поясняет пресс-служба горсовета.

Майя Иванова