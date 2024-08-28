Сочи вошел в топ регионов, где выращивают необычные фрукты

Сочи благодаря выращиванию мандаринов вошел в топ регионов, где выращивают необычные фрукты. Исследование подготовили специалисты сервиса Туту.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В исследовании отмечается, что в России мандарины выращиваются в небольших объемах в районе Сочи, а также в Республике Дагестан. Эксперты напомнили, что экзотические растения можно увидеть в сочинском саду-музее «Дерево дружбы». Здесь, в частности, растет уникальное дерево: в его кроне уживаются 45 сортов цитрусовых, все плоды разные по форме и размеру.

«Дерево прививали представители разных стран в знак дружбы и мира, а создал его советский селекционер Федор Зорин. Кроме этого, сад-музей — это просто симпатичный зеленый уголок, где приятно прогуляться»,— отмечается в исследовании.

Краснодарский край в рейтинге отметился также выращиванием актинидии коломикта, плоды которой напоминают киви. Помимо Кубани, она произрастает в Поволжье и на Дальнем Востоке.

Вячеслав Рыжков