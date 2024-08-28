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Психологи Башгоспедуниверситета проводят бесплатные консультации для родителей со всей России

С 2022 года в Акмуллинском университете работает Центр психолого-педагогической и консультационной помощи «Мы вместе». Его эксперты – высококвалифицированные специалисты в области психологии и педагогики – проводят бесплатные консультации для родителей детей младше 18 лет и семей, желающих взять приемного ребенка. Консультирование организовано в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по государственному заданию Министерства просвещения России.

Фото: ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»

Психологи и педагоги, работающие в Центре, проводят как очные консультации и просветительские мероприятия, так и дистанционные лекции и вебинары. Также третий год работает горячая линия, на которой можно получить консультацию специалистов Центра по телефону.

«В нашем психолого-педагогическом центре родители могут получить консультации по самым разным вопросам. Мы поможем разобраться с особенностями развития детей разных возрастов, воспитанием и обучением детей с ограниченными возможностями здоровья, отношениями между родителями и детьми. Наши эксперты проконсультируют по проблемным вопросам взаимоотношений детей со сверстниками, профориентации и социализации детей и подростков, помогут семьям, желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

Интерес родителей к консультациям нашего центра постоянно растет. Если в 2022 году мы с коллегами оказали 25 тысяч услуг, то в 2023 — уже 80 тысяч; и в этом году планку снижать не будем. Проводим много выездных мероприятий в городах и районах Башкортостана, где помощь квалифицированных психологов родителям не всегда доступна. Расширяем аудиторию с помощью онлайн-формата, с учетом занятости современных родителей он очень востребован»,— рассказывает руководитель центра «Мы вместе», декан факультета психологии БГПУ им. М. Акмуллы Лилия Халикова.

Благодаря телефонным и онлайн-консультациям обратиться к специалистам и получить грамотный совет могут родители со всей России. В этом году такой возможностью воспользовались уже более 50 тысяч человек из 28 регионов страны.

В Центре психолого-педагогической и консультационной помощи предусмотрена возможность присмотра за ребенком на время оказания услуги его родителям. Для этого специально оборудованы два кабинета. Пока родители будут на занятиях, малыши полезно и интересно проведут время под присмотром квалифицированного специалиста.

Недавно центр «Мы вместе» подключился к консультированию семей участников специальной военной операции. Эта работа ведется совместно с Центром правовой и психологической поддержки участников СВО и членов их семей региональной Общественной приемной «Единой России» в Башкортостане. Психологи отмечают, что близкие военнослужащих, находящихся в зоне СВО, могут переживать за них и попадать в состояние стресса. Когда человек длительное время находится в такой ситуации, сначала с ним происходит некая мобилизация сил, потом он адаптируется к стрессу, а далее начинается истощение. И на этом этапе необходимо следить за своим состоянием и если нужно — обращаться за профессиональной помощью.

«Мы подсказываем, какие приемы и способы можно самим использовать для того, чтобы не упасть духом, поддержать себя. Очень важно в этой ситуации не забывать и о детях, которые находятся в семье и переживают вместе со взрослыми. Подсказываем, как помочь ребенку справиться с этими эмоциями, уберечь его от психологической травмы»,— подчеркивает Лилия Халикова.

Обратиться к экспертам Центра психолого-педагогической и консультационной помощи «Мы вместе» БГПУ им. М. Акмуллы можно по телефону «горячей линии» 8-800-23-44-765, по электронной почте ppsbgpu@mail.ru и на странице центра в социальной сети «ВКонтакте».

Материал предоставлен ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»

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