В Уфе выясняют обстоятельства аварии с участием машины скорой помощи

Госавтоинспекция Башкирии устанавливает обстоятельства аварии с участием автомобиля скорой помощи, в которой пострадали четыре человека. Как сообщила пресс-служба ведомства, ДТП произошло вчера в десятом часу вечера на пересечении улиц Менделеева и Бакалинской. По предварительным данным, 43-летний водитель скорой помощи за рулем «Газели» с включенными проблесковыми маячками выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Renault Duster под управлением 34-летнего водителя. После удара «Газель» опрокинулась.

В результате аварии два пассажира Renault, 31-летняя женщина и ее пятилетняя дочь, госпитализированы. Также пострадали 22-летний фельдшер и 75-летняя пациентка, находившиеся в автомобиле скорой помощи.

Трое пострадавших находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии.

Установление обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура Башкирии, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Майя Иванова