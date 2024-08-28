Радий Хабиров опустился на 48 строку рейтинга активности губернаторов в соцсетях

Глава Башкирии Радий Хабиров занял 48 место в рейтинге активности региональных руководителей в социальных сетях с 19 по 25 августа. Индекс господина Хабирова составил 8,28 балла. Неделей ранее глава Башкирии занимал 39 место с 8,92 балла.

Рейтинг составляется Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Методика исследования основывается на таких показателях работы в VK, Telegram, «Одноклассниках», как количество лайков, постов, комментариев, репостов. Также для расчетов использовались качественные данные: разнообразие контента, использование мультимедиа, соотношение негатива и позитива в комментариях.

Первую тройку в рейтинге АПЭК занимают мэр Москвы Сергей Собянин, временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук и глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Идэль Гумеров