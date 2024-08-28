В Сочи усилили меры против наркосодержащих растений

В Сочи начался третий этап комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2024», который продлится с 26 августа по 4 сентября. Специалистам выявят и уничтожат места произрастания наркосодержащих растений, которые могут использовать в качестве сырья для производства наркотиков, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Власти курорта призывают граждан быть внимательными и при обнаружении фактов культивирования наркосодержащих растений или их незаконного употребления информировать правоохранительные органы или антинаркотическую комиссию администрации Сочи. За непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусмотрена административная ответственность.

Мария Удовик