Между перегревом и охлаждением

Внесенный в пятницу в Белый дом макропрогноз Минэкономики на бюджетную трехлетку 2025–2027 годов (см. “Ъ” от 6 сентября) вызвал активную дискуссию экономистов в минувшие выходные — в основном посвященную вопросам, ответов на которые в прогнозе нет, и в первую очередь о том, в какой фазе экономика РФ находится сейчас. В зависимости от того, является ли ожидаемое значительное замедление темпов роста ВВП в 2025 году (2,5% после предполагаемых Минэкономики 3,9% в 2024-м) результатом охлаждения ее до потенциала или следствием внешних и внутренних ограничений, госстимулирование капвложений, например, может оказывать нейтральный или проинфляционный эффект.

Доступные сейчас данные не дают однозначного ответа на этот вопрос. Аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка отмечают: статистика за июнь—июль 2024 года показывает замедление темпов роста объемных показателей в различных секторах экономики, и «это один из необходимых признаков начала охлаждения спроса в экономике, но не достаточный» — «замедление может быть связано не с охлаждением спроса, а с достижением предела производственных возможностей», что должно и «сопровождается повышенной инфляцией — в июле (10% в годовом выражении без учета индексации в ЖКХ) и в августе (7% — оценка) инфляция качественно не отличалась от первого полугодия 2024 года (8,1%)». Снижение же объемных показателей выпуска, которое могло бы стать «более надежным индикатором» охлаждения спроса, «наблюдается, но в добывающем секторе» и определяется «в большей степени внешней конъюнктурой». Александр Исаков из Bloomberg Economics, впрочем, замечает, что и спад физического выпуска не обязательно подтверждает охлаждение спроса, так как может быть вызван внешними ограничениями и дефицитами. «Для идентификации спросов шока и предложения нужны дополнительные расчеты»,— говорит он.

С этим, отметим, согласен и представитель Минэкономики, комментировавший расчеты ведомства и предложивший оставить оценки потенциала и «разрыва выпуска» (от которых напрямую зависит направление экономической политики правительства и ДКП ЦБ) до времен, когда появятся «длинные исторические ряды данных» — на нынешних у каждого, кто будет их считать, получится свой результат. В целом это довольно рациональный взгляд в условиях масштабной адаптации экономики к целому набору внешних и внутренних ограничений (уровню ставок, дефициту рабочей силы, санкциям и т. д.). Но судя по последним оценкам, взгляды правительства и ЦБ на то, спрос или предложение является основным источником дисбаланса, расходятся. В субботу Банку России предстоит определить свою реакцию на бюджетные планы правительства, опирающиеся на прогноз Минэкономики,— и прогноз станет скорее аргументом в пользу повышения ставки, констатируют в ЦЭП Газпромбанка.