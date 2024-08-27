Суд оштрафовал Pinterest на 7 млн руб. за отказ удалять запрещенный контент

Таганский районный суд Москвы оштрафовал фотохостинг Pinterest на 7 млн руб. за нарушение закона о самоконтроле, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

Суд признал Pinterest виновным в правонарушении по статье о повторном неисполнении обязанности по мониторингу и принятию мер по ограничению доступа к определенной информации ( ч. 3. ст.13.50 КоАП).

В марте 2024 года Таганский суд оштрафовал Pinterest на 1 млн руб. по статье о неудалении запрещенной информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). В декабре 2023 года фотохостинг был оштрафован на 800 тыс. руб. за размещение запрещенного в России контента (ч. 2 ст. 13.50 КоАП).