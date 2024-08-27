В Башкирии более 100 человек получили выплаты за рекрутированных на СВО

В Башкирии более 100 человек получили выплаты по инициированному региональным отделением ДОСААФ проекту «Рекрут», сообщает портал «Горобзор».

Размер выплаты — 50 тыс. руб., она предоставляется гражданам, убедившим родственника или знакомого заключить контракт с Минобороны России для участия в СВО.

Как сообщал «Ъ-Уфа», мера социальной поддержки предусмотрена для семей или волонтеров, которые мотивировали военнослужащего заключить контракт. Единовременная выплата предоставляется за каждого привлеченного. Средства перечисляются по контрактам, заключенным с 1 августа этого года.

Наталья Балыкова