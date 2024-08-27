Армия Израиля освободила одного из заложников из плена «Хамаса» в Газе

В результате совместной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности страны (ШАБАК) из плена палестинского движения «Хамас» в Газе был освобожден израильский заложник — 52-летний Каид Фархан аль-Кади. По данным ЦАХАЛа, он был похищен 7 октября 2023 года и удерживался на юге сектора Газа.

«Состояние его здоровья стабильное, его переводят на медицинское обследование в больницу. Его семье сообщили подробности, и их сопровождает ЦАХАЛ»,— сообщила пресс-служба израильской армии.

20 августа ЦАХАЛ вернул тела шести заложников — мужчин в возрасте от 34 до 80 лет. В начале июня израильская армия освободила четырех заложников из плена палестинского движения, среди них был россиянин Андрей Козлов. По словам посла России в Израиле Анатолия Викторова, в плену «Хамаса» остаются еще двое россиян — Александр Труфанов и Александр Лобанов.

7 октября 2023 года вторгнувшиеся на территорию Израиля боевики «Хамаса» напали на посетителей музыкального фестиваля, проходившего в кибуце Реим вблизи границы с сектором Газа. Тогда палестинское движение похитило и увезло в анклав 253 израильтянина (включая граждан с российским паспортом). 105 человек были освобождены в рамках недельного перемирия осенью 2023 года.

О переговорах между Израилем и «Хамасом» — в публикации «Ъ» «Израиль и ''Хамас'' вошли в фазу отрицания».

Ольга Семеновых